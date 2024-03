ROMA - Fiocco azzurro in casa Roma: Bryan Cristante diventà papà per la terza volta dopo le gemelline Victoria e Aurora. Alle 7 di questa mattina (lunedì 11 marzo) il centrocampista giallorosso, di ritorno dalla trasferta di Firenze (la Roma è rientrata nella Capitale alle 2:30), ha accompagnato la moglie Selene in ospedale per partorire. La donna ha dato alla luce il piccolo Liam come testimonia la foto pubblicata sui social dalla sorella di Bryan, Sharon.