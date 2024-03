Roma, il comunicato dopo il caso video hard: "Tentativo di destabilizzare la società"

La Roma fa chiarezza con un comunicato ufficiale dopo il caso che ha portato al licenziamento di due tesserati, un uomo e una donna uniti da una relazione, a cui un calciatore della squadra Primavera aveva rubato un video hard, poi condiviso con compagni e staff del club giallorosso. "Con riferimento a quanto apparso nelle giornate di ieri e di oggi - si legge nella nota - su alcuni organi di stampa in relazione ad una vicenda, in realtà risalente nel tempo, che ha riguardato due dipendenti (un uomo e una donna) e un tesserato del Club, l’AS Roma, ravvisato il tono diffamatorio della campagna scaturita, ritiene che sia in atto un chiaro tentativo di attaccare e destabilizzare la Società e il suo Gruppo in un momento cruciale della stagione sportiva".