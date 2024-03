Roma-Sassuolo, le pagelle: Mancini super. Pellegrini indispensabile

Qualche errore, ma la solita sostanza. E anche un’ottima palla di prima per Lukaku. Si vede che è stanco, motivo per cui Spalletti ha deciso di non convocarlo per le due amichevoli azzurre.

Paredes 6,5

Dà tanta ampiezza alla manovra con le sue aperture perfette e precise. Inoltre serve l’assist a Pellegrini. Ormai i suoi recuperi sono cosa nota.

Pellegrini 7,5

La settima firma in campionato vale tantissimo per la Roma e per De Rossi che va subito ad abbracciare dopo il gol. Lorenzo è indispensabile per questa squadra, a maggior ragione quando manca l’altro fantasista, Dybala. Salterà il Lecce per squalifica, ma DDR ritroverà la Joya.

Aouar 5,5

Gioca fuori ruolo, certo, ma non riesce mai a farsi vedere come dovrebbe.

Baldanzi (25’ st) 6

Ha fatto più lui in pochi minuti dal suo ingresso in campo che il giocatore che ha sostituito in 70 minuti.

Lukaku 5

Non trova la porta su due colpi di testa invitanti e su una bella occasione creata da Cristante. Non è al meglio.

Azmoun (41’ st) sv

El Shaarawy 6,5

Factotum della fascia sinistra, dà tanto supporto anche in fase di copertura. Partita numero 200 in A con la Roma.

Huijsen (41’ st) sv