Roma, in 14 vanno in nazionale: da Lukaku a Pellegrini, chi lascia Trigoria

Roma, 14 giocatori in giro per il mondo

Questa mattina è arrivata la convocazione per Gianluca Mancini che insieme al capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini volerà negli States con la Nazionale di Luciano Spalletti per affrontare le due amichevoli con Venezuela ed Ecuador. Rui Patricio è a disposizione del Portogallo che sfiderà la Svezia e la Slovenia. La Turchia ha convocato Zeki Celik per le amichevoli contro l’Ungheria e l’Austria. Sfide britanniche per Romelu Lukaku che affronterà in trasferta l’Irlanda e l’Inghilterra. Volo transoceanico anche per Leandro Paredes che giocherà - con l’Argentina campione del mondo - due sfide negli Stati Uniti contro El Salvador e Costa Rica. Amichevoli extracontinentali anche per l’Algeria di Houssem Aouar che affronterà in casa Bolivia a Sudafrica. Il difensore ivoriano Evan N’Dicka con la Costa d’Avorio sfiderà - in Francia - Benin e Uruguay. Doppio impegno anche per Sardar Azmoun che con la selezione iraniana affronta in un doppio confronto il Turkmenistan. Una sola partita per il polacco Nicola Zalewski che a Varsavia scenderà in campo contro l’Estonia.

Le convocazioni dei giocatori nelle selezioni Under

Sono due i giocatori della Roma convocati nella selezione Under 21: Tommaso Baldanzi e Edoardo Bove sono a disposizione del ct degli Azzurrini per le partite contro la Lettonia e la Turchia. Prima convocazione con l’Under 21 della Spagna per Dean Huijsen chiamato a scendere in campo contro Slovacchia e Belgio. Infine Niccolò Pisilli ha risposto alla chiamata del ct dell’Under 20 Alberto Bollini per l’ultima sfida dell’Elite League.