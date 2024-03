Roma, Lukaku non al top ma resta con il Belgio

Ansia e dita incrociate. Romelu Lukaku non sta bene. O meglio: non così bene da giocare la prossima partita del Belgio e neanche così male da tornare a Trigoria con il primo volo disponibile. «Romelu Lukaku non sarà in grado di affrontare la partita contro la Repubblica d'Irlanda a causa di un leggero sovraccarico all'inguine. Ha lasciato il campo di allenamento, ma venerdì viaggerà con la squadra in Repubblica d'Irlanda e Inghilterra», ha scritto la federazione belga in una nota ufficiale. Un intoppo che viene dopo il problema all'anca che ha costretto l’attaccante a saltare la trasferta contro il Brighton e poi a stringere i denti contro il Sassuolo. Quella è stata un po’ la prova del nove: Big Rom ha giocato male, sembrava fuori condizione, tanto che la manovra della Roma ha alzato i giri al motore quando il numero 90 ha lasciato il posto ad Azmoun. L’infortunio all’anca e il fastidio all’inguine potrebbero essere collegati in qualche modo. Il rischio che si nasconde dietro a questi acciacchi in successione è la pubalgia. Una sindrome dolorosa di natura muscolare che si può trasformare in un incubo anche per i comuni mortali.