Pellegrini e Mancini al Roma Club New York: tifosi in delirio tra bandiere e selfie

NEW YORK (Stati Uniti) - Una passione oltre oceano. Negli ultimi giorni la Nazionale è stata travolta dall’affetto dei tifosi italiani che hanno accolto con grandissimo entusiasmo l’arrivo negli Stati Uniti della comitiva azzurra. Ma oltre all’amor patrio, il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini - e il suo compagno di squadra Gianluca Mancini - sono stati celebrati dal Roma Club New York.

Roma, l'omaggio di New York per Pellegrini e Mancini

Tra bandiere e striscioni, i due calciatori giallorossi sono stati raggiunti dai tifosi romanisti di New York che hanno consegnato loro la tessera del Roma Club locale. Una testimonianza di stima e affetto per i due giocatori della Nazionale che cercheranno di rappresentare al meglio la loro squadra anche nella sfida odierna contro l’Ecuador in programma questa sera.