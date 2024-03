Lukaku, clamorosa rivelazione di un amico: "A giugno tornerebbe all'Anderlecht"

Niente Roma . Niente Premier. Niente Stati Uniti. Niente Arabia. Secondo una clamorosa indiscrezione in arrivo dal Belgio, Romelu Lukaku sarebbe pronto a tornare a casa. All'Anderlecht. Come? Riducendosi l'ingaggio se il club belga vincesse il campionato (è a meno 7 dalla vetta) e giocasse la Champions League. L'Anderlecht sarebbe anche pronto a versare i 37 milioni di euro necessari a far liberare Big Rom dal Chelsea.

Lukaku all'Anderlecht: i dettagli della rivelazione dell'amico

A dirlo, in un podcast, Gilles Mbiye-Beya, opinionista: "Ho una domanda. Supponiamo che l'Anderlecht diventasse campione e giocasse la Champions League, Romelu Lukaku tornerebbe? Lo conosco bene, è vero. Ma non me lo dice. Potrebbe essere troppo presto, ma cosa succederebbe se l'Anderlecht diventasse campione? Più vicino a casa, il club in cui è cresciuto,...". In Belgio dicono che, a 31 anni e con una cifra tale necessaria per il cartellino, sarebbe - sarà - impossibile, ma intanto la voce ha preso piede. Poi chissà...