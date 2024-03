Cristante fa chiarezza: "Fronda contro Mourinho? Vi racconto come è andata veramente"

Si parla ancora dell'addio di Mourinho. Una rottura, quella con il tecnico portoghese, che ha lasciato un trauma ancora forte nella mente e nel cuore dei tifosi della Roma. A fare chiarezza su alcune voci che circolavano nell'ambiente ci ha pensato Bryan Cristante che, durante l'intervista rilasciata in esclusiva ai nostri Jacopo Aliprandi, Roberto Maida e Chiara Zucchelli, ha parlato di quell'incredibile giornata vissuta a Trigoria: "Voglio chiarire una volta per tutte che non è mai esistita una fronda contro Mourinho. Mai. Sono tutte falsità. Il calcio funziona così: quando le cose non vanno bene, il primo che salta è l’allenatore. Anche se non è l’unico colpevole".