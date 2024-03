Retroscena Cristante: "Vi dico chi sceglie la musica nello spogliatoio della Roma"

ROMA - Cristante si chiama Bryan perché il padre è un fan del cantante britannico Bryan Ferry, icona del pop rock inglese a cavallo tra Anni Settanta e Ottanta. In tanti associano questa passione al vissuto canadese della sua famiglia, che ha portato anche la federazione nordamericana a chiedergli di giocare per il Canada. Cristante ci spiega: «Io di canadese non ho proprio nulla, sono friulano al cento per cento. I miei nonni sono stati una trentina d’anni laggiù come emigranti. E in quel periodo è nato mio padre Walter. Però quando lui ha compiuto 4 anni la famiglia è tornata in Italia. Io in Canada sono stato una volta e basta». Però hanno cercato di naturalizzarla: «Sì, è vero. E’ successo quando giocavo per l’Atalanta. Ma io sono italiano e ho scelto senza esitazione la maglia azzurra».