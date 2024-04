De Rossi e gli errori di Marcenaro, Mourinho aveva previsto tutto: le sue parole

Non dite che non lo aveva detto. Josè Mourinho arriva prima degli altri. Non a caso, qualche anno fa, fu protagonista di uno spot pubblicitario in cui - con tempestivo anticipo - usciva di casa con l’ombrello in una giornata di cielo sereno: pochi istanti, e giù il diluvio. Il tecnico portoghese - prima di Sassuolo-Roma - aveva soppesato le qualità dell’arbitro Marcenaro che a Lecce ha negato un rigore monumentale alla formazione romanista impedendo ai giallorossi, quantomeno, di passare in vantaggio.