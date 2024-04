Derby, la Roma annuncia la nuova maglia: i dettagli che fanno impazzire i tifosi

ROMA - Eccola qui: la Roma ha alzato il sipario sulla nuova maglia che sarà indossata da Pellegrini e compagni durante il derby contro la Lazio, in programma sabato all'Olimpico. Il kit prende ispirazione da quelli a cavallo tra gli Anni 90 e 2000, in particolare ricorda quello utilizzato nella vittoria dei giallorossi nel derby dell'11 aprile, finito con il punteggio di 3-1 (doppietta di Delvecchio e gol di Totti) e famoso per quel "Vi ho purgato ancora" delll'ex capitano e leggenda della Roma.