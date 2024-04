Rigore su Zalewski in Lecce-Roma, Caressa virale sui social: "Famo come ce pare"

Sono diventate virali le parole di Fabio Caressa a Sky lunedì sera dopo che non è stato dato in Lecce-Roma il rigore su Nicola Zalewski. Sui social, e in particolare su Tik Tok, sono rimbalzate le parole del giornalista sia sul fallo stesso sia su alcune decisioni arbitrali che, quest'anno, sono state parecchio controverse. Il motivo? Facile: episodi simili sono stati valutati con metri diversi, per non dire opposti, e questo ha scatenato polemiche e dibattiti.

Fallo su Zalewski, cosa ha detto Caressa

Questo, nello specifico, lo sfogo di Caressa: "Al Var hanno detto che quello di Lecce-Roma è un normale contrasto di gioco... Che cosa vuole dire "normale contrasto di gioco": e non tocca mai la palla non lo so! Ma è andata così". A quel punto interviene Beppe Bergomi: "E sulla maglia tirata?". Risponde Caressa: "Non lo so, Sarà pure quello un contrasto di gioco. Ma la regola aurea di quest'anno me pare: "Famo come ce pare". Le parole di Caressa sono diventate immediatamente virali, tra i romanisti e non solo.