Roma, l'omaggio a Di Bartolomei prima del derby tra video, cori e una scritta

Dopodomani, l'8 aprile, Agostino Di Bartolomei avrebbe compiuto 69 anni. Non c'è un giorno in cui i romanisti non pensino a lui e oggi, prima di Roma-Lazio, lo hanno fatto sia i tifosi sia la società. A una manciata di minuti dall'inizio del derby è stato proiettato un video, poi in Sud è comparso uno striscione: "Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia". Le parole sono di De Gregori, tutto il resto è di Agostino. Poi ci ha pensato la società a far venire i brividi a tutti: la Tevere è diventata un immenso murale, con Agostino che calcia uno dei suoi tiri, delle sue "bombe" da fuori area. Infine, la curva Sud.