La Roma vince il derby e De Rossi impazzisce: quello che è successo sotto la Sud

Sembrava strano: Daniele De Rossi esulta al fischio finale del primo derby vinto da allenatore, abbraccia tutti i giocatori, calma Dybala e Guendouzi e poi torna negli spogliatoi. La squadra, invece, resta in campo a festeggiare, con Gianluca Mancini grande protagonista. Ma poi succede che quando i giocatori tornano dentro e vedono lì il loro allenatore, che è molto di più un allenatore, decidono che no, la festa non poteva finire. E doveva continuare con lui in campo. Per questo lo hanno preso "quasi di peso", come ha svelato lo stesso De Rossi e lo hanno di nuovo portato fuori. Ed è stato spettacolo. Anzi: "Cinema", come ha detto proprio Daniele.