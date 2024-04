Falcao, visita ad Ancelotti: il dettaglio nell'ufficio del Real che esalta i tifosi della Roma

Quella tra Paulo Roberto Falcao e Carlo Ancelotti è un'amicizia di lunga data che il tempo ha rafforzato sempre di più. I due sono stati compagni nella Roma e proprio in giallorosso sono stati protagonisti dello scudetto del 1983.

Falcao, l'incontro con Ancelotti

Falcao e Ancelotti si sono ritrovati nella giornata di ieri, come testimonia il post Instagram pubblicato dal brasiliano che ha fatto visita al tecnico nel quartier generale dei Blancos: "Mi è sempre piaciuto scambare idee, perché aggiunge molto alla professionalità. Questa volta, con Ancelotti e il suo comitato tecnico, in un momento così importante, è stato un grande piacere. ed è sempre un'occasione unica per scambiare conoscenze e nuove strategie", queste le parole del brasiliano.

Falcao e Ancelotti, il dettaglio che non è sfuggito ai tifosi

A esaltare i tifosi della Roma è stato però un dettaglio della foto: sullo sfondo dell'ufficio di Ancelotti campeggia infatti una maglia giallorossa, segno di come il tecnico dei Blancos sia legatissimo al suo passato e agli anni trascorsi nella Capitale.