Perrotta: "Mancini ha sbagliato, ma non condanniamolo"

ROMA - Simone Perrotta, campione del mondo del 2006 con l'Italia ed ex Roma, a margine della presentazione degli Europei di calcio del 2024 presso l'ambasciata della Repubblica Federale Tedesca nella Capitale, ha messo il focus sul derby appena vinto dai giallorossi grazie al gol di Gianluca Mancini. Il difensore è stato protagonista dopo il fischio finale di un'esultanza particolare, con la bandiera della Lazio con un topo disegnato sopra. E' stato anche multato. "Mancini? Sicuramente ha sbagliato, ma sono situazioni non facili da gestire, essere razionale in quei momenti non è semplice e non voglio condannarlo com'è stato fatto. Vanno vissute certe emozioni", è il pensiero di Perrotta sul centrale giallorosso.