Invasione di campo al minuto 70 di Udinese-Roma, sfida valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A, in scena oggi allo "Stadio Friuli" di Udine. Un fan è sfuggito ai controlli degli steward e degli uomini della sicurezza presenti a bordocampo, raggiungendo Paulo Dybala per un selfie. Il ragazzo è stato poi braccato da alcuni tifosi dell'Udinese e consegnato agli steward. Episodio curioso che non è passato inosservato.