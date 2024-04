Lukaku, confermato il problema muscolare: ecco come sta e quando può rientrare

Come sta Lukaku e quando torna

Si tratta di un problema muscolare, ma prima degli esami la Roma farà passare un po’ di tempo. Probabilmente ci saranno domani (sabato), a due giorni dalla partita con il Milan. Di sicuro oggi Romelu non si sottoporrà a controlli e quasi sicuramente lunedì contro il Bologna sarà out. Andrà quantificata l'entità dell'infortunio, ma quello che fa ben sperare la Roma, oltre al fatto che l'attaccante ha detto di essersi fermato in tempo, è che sembrava dovesse correre a Villa Stuart invece è rimasto fino a fine partita con i compagni. Solo gli esami medici diranno di più.