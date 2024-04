Roma, che beffa: la Ligue 1 sposta le partite per aiutare Psg e Marsiglia

C'è chi aiuta il cammino delle proprie squadre in Europa , e chi non ci pensa nemmeno . La Lega Serie A ha deciso di far recuperare il finale di Udinese-Roma il 25 aprile, scatenando l'ira dei giallorossi , mentre la Ligue 1 ha spostato le partite di Paris Saint-Germain e Marsiglia per favorire il loro percorso in Champions ed Europa League .

La Ligue 1 aiuta PSG e Marsiglia

Come Roma, Atalanta e Fiorentina, le due squadre francesi sono arrivate nelle semifinali delle rispettive competizioni. Mbappè e compagni affronteranno il Borussia Dortmund l'1 e il 7 maggio. Mentre il Marsiglia se la vedrà proprio contro l'Atalanta il 2 e l'8 maggio. La Ligue 1 ha dunque deciso di spostare le partite di campionato contro il Nizza, per il PSG, e contro lo Stade de Reims, per il Marsiglia. Entrambe si giocheranno mercoledì 15 maggio alle 21, dopo che entrambe hanno concluso le rispettive semifinali.

Il comunicato della Roma

Lo stesso trattamento era stato richiesto dalla Roma alla Lega Serie A, ma ciò non è avvenuto. Il club giallorosso ha dunque pubblicato un duro comunicato sulla questione: "L’AS Roma, con I suoi risultati europei e quattro semifinali consecutive ha contribuito al ranking UEFA e dunque al quinto slot per le squadre italiane nella prossima Champions League come pochi altri club. Nonostante questo, il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha oggi avallato un’ingiusta decisione che costringerà la Roma ad affrontare il Bayer 04 Leverkusen, in condizioni di svantaggio. Questo rappresenta un chiaro passo indietro per tutto il sistema calcio in Italia. La squadra, i giocatori e lo staff dell'AS Roma riaffermano il proprio impegno a opporsi a questa ingiustificata avversità e a raggiungere, con il supporto dei propri incredibili tifosi, i massimi obiettivi in stagione. Forza Roma!".