Noemi e De Rossi, simpatico siparietto sui social: "Manchi solo tu", e arriva la risposta a sorpresa

Simpatico botta e risposta sui social tra Noemi, grande tifosa della Roma, e l’allenatore Daniele De Rossi. Il profilo della trasmissione "Che Tempo Che Fa" ha pubblicato una foto con la cantante e Francesca Fagnani allo stadio Olimpico. Nei commenti Noemi ha scritto: “Manchi solo tu”, menzionando De Rossi. A sorpresa è arrivata la risposta del tecnico della Roma: “C’ho da fa c’ho da fa”, ha scritto. “C’hai ragione Mister, Daje!!!”, la controreplica di Noemi. Dopo la trasferta lampo a Udine, che ha portato tre punti preziosi grazie al gol di Cristante, De Rossi oggi era a Trigoria per preparare la delicata trasferta di domenica a Napoli. Poi dovrà concentrarsi sulla semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. È un periodo molto intenso per lui e per la sua Roma.