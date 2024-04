Roma, che bufera: altro no dalla Lega, la reazione dei Friedkin

Roma-Lega, mani legate

Il problema è che l’Atalanta tre giorni dopo, il 15 maggio, gioca la finale di Coppa Italia. E anche se la Roma ha proposto alla Lega di spostare l’evento di un giorno, non c’è stato verso di cambiare il calendario per due ordini di motivi: 1) la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, che si gioca proprio a Roma, ha già attivato un’organizzazione di massa dei tifosi delle due squadre, che hanno prenotato il viaggio per essere all’Olimpico di mercoledì e non di giovedì: ieri, prima giornata di distribuzione, sono stati venduti 7.000 biglietti; 2) se l’Atalanta conquistasse la finale di Europa League, eliminando il Marsiglia, poi non potrebbe beneficiare dell’anticipo al sabato (al venerdì non potrebbe comunque proprio per la finale di Coppa Italia) che è uno dei benefici sempre accordati dalla Lega alle squadre finaliste in una competizione internazionale: anche la Roma, prima di giocarsi la coppa a Tirana e a Budapest, usufruì dell’anticipo.