Bayer, Andrich svela un retroscena: “Mia moglie ha paura, non vuole che giochi a Roma”

Robert Andrich, centrocampista del Bayer Leverkusen, ha parlato a Kicker in vista della sfida contro la Roma valida come andata delle semifinali di Europa League: "In campo non ci sarà nessun pensiero rivolto all'eliminazione dello scorso anno, nemmeno durante la partita. Mia moglie ha detto: non voglio che giochi a Roma, ho un cattivo presagio. Ma questo non sarà un problema".