Gasperini e il codice giallo, romanisti furiosi sui social: "Nessun rispetto"

ROMA - Atalanta-Roma di domenica sera è già un match caldissimo perché mette in palio punti per la Champions. E dopo le dichiarazioni di Gasperini in riferimento al rinvio del match dei giallorossi contro l’Udinese per il malore di N’Dicka sarà veramente di fuoco. “Domenica prossima non è decisiva, solo quando ci sarà la matematica potremo fare altri tipi di ragionamenti. Voglio sottolineare una cosa. Non è colpa nostra se non si conosce la data del recupero con la Fiorentina. Questa situazione ci ha penalizzato, avremmo giocato prima ma non era possibile. Stiamo scendendo in campo da tanto tempo per tre volte a settimana. Purtroppo, in quella circostanza, è successo un qualcosa di drammatico e bisogna rendersi conto che non era un codice giallo”, le parole dell’allenatore dell’Atalanta dopo la vittoria a Salerno.