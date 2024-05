Roma, tifosi vicini a Mancini dopo l'autogol: il messaggio della moglie è emozionante

Roma, la vicinanza dei tifosi verso Mancini

Lady Mancini nelle storie Instagram ha pubblicato lo screen di un messaggio arrivato da un tifoso. Questo quanto ha scritto: "Non è mai scontato entrare nel cuore di una tifoseria, soprattutto per ragazzi che appartengono a generazioni per forza di cose lontane dal calcio di una volta e figli della loro epoca. Eppure Gianluca ci è riuscito. Semplicemente con la forza del suo essere sé stesso. Senza bisogno di apparire. Giocando come vive. Non dimenticando il passato e non rinnegando le radici. Ma soprattutto, non perdendo mai una sola occasione per rivolgere un pensiero d'affetto e vicinanza verso chi per quei colori fa sacrifici, rinunce, danni e le più impensabili pazzie. La chiamano empatia, quelli bravi. lo preferisco chiamarla Romanismo. Perché è quello che a Gianluca ormai scorre nelle vene. Perché Gianluca è tra le più straordinarie dimostrazioni che non necessariamente debba essere Romano e Romanista solamente chi a Roma nasce, ma soprattutto chi da Romano e Romanista vive. E l'immenso orgoglio, il simbiotico senso di appartenenza, l'osmosi che ormai lega Gianluca a noi Romanisti, e' un'emozione rara, un privilegio raro e uno smisurato orgoglio che mai e poi mai potrà essere intaccato o minimamente scalfito da un autogol. Perché è proprio dalle cadute, che ci si rialza trovando la forza per ripartire".

Il messaggio di Lady Mancini

Riprendendo questo messaggio, Elisa Baggiani ha scritto: "Sui cadeaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani. Per la tua gente, per la tua Roma. Eternamente grati. Grazie Romanisti".