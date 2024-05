Roma, Abraham si racconta e svela un aneddoto: c'entra Henry

Intervista rilasciata da Abraham all'account ufficiale di TikTok di JD Football. Diversi i punti toccati dall'attaccante della Roma, tutti riguardanti la propria carriera da calciatore: "Il miglior calciatore con cui ho giocato? Eden Hazard , per le cose che riusciva a fare con la palla tra i piedi . Durante gli allenamenti non sembrava mai infastidito, ma appena calpestava il terreno di gioco, sembrava un animale , un giocatore diverso".

Abraham e l'aneddoto su Henry

"Un calciatore con cui vorrei tanto giocare è Thierry Henry, è uno dei miei idoli nel mondo del calcio nonché uno dei motivi per cui ho scelto di essere un attaccante. Tra gli avversari più duri con cui ho avuto a che fare c'è Virgil Van Dijk, perché è un difensore intelligente. Gli piace usare il corpo per difendere ma è anche veloce. Inoltre è mio amico, quindi non mi piace giocare contro di lui".