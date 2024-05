Atalanta-Roma, le pagelle dei giallorossi: Svilar fa muro, Mancini stenta

De Rossi (all.) 5

In questa partita sono emersi tutti i problemi di una rosa priva di alternative di qualità e che è costretta a giocare praticamente con gli stessi undici - stanchi - elementi. Ma questo non può giustificare la mancanza di orgoglio dei giocatori per 66 minuti e di una reazione all’umiliante partita giocata prima della sveglia con il gol di Pellegrini. Ventiquattro tiri dell’Atalanta contro i nove della Roma: il 2-1 sta stretto a Gasp, adesso DDR per andare in Champions deve aggrapparsi ai risultati della Dea. In campionato e nella finale di Europa League.