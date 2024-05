Capello e la frase che boccia De Zerbi: "Ma cosa ha vinto in carriera?". E su Lukaku...

Fabio Capello si interroga: perché si parla tanto di Roberto De Zerbi? "Se ne parla come uno degli allenatori top perché Guardiola lo sponsorizza , ma quest'anno è decimo o undicesimo in classifica col Brighton in Premier. Cosa ha vinto nella sua carriera? Ha vinto solo una coppa in Ucraina". Queste le parole dell'ex allenatore della Roma nel salotto di Sky Sport.

Cosa ha detto Capello su Lukaku?

Lunedì, poi, intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Capello ha parlato anche di Romelu Lukaku e del suo futuro: "Lukaku è un giocatore particolare, una squadra deve impostare il gioco per lui e con lui. Non è un giocatore di grandissima tecnica quando riceve la palla, però è potente, è goleador, per gli avversari è sempre un problema. Un giocatore determinante, ma allo stesso tempo per caratteristiche blocca qualche idea diversa di calcio. Comunque Lukaku è uno dei migliori attaccanti in circolazione, prima di mollarlo io starei attento".