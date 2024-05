Roma, Ghisolfi è pronto: cosa manca per l'annuncio

ROMA - Vai Ghisolfi, ora fai la Roma. Salvo ribaltoni, che con la famiglia Friedkin non sono mai da escludere, l’indirizzo del direttore sportivo è scritto in lingua francese. Che sia stato per la forza del famoso algoritmo, già utilizzato per individuare Tiago Pinto, o che sia stato per un incontro a Cannes di qualche settimana fa, i Friedkin si sono fidati come al solito del proprio istinto. Questo vecchio ragazzo con il viso da bon vivant, quasi coetaneo del portoghese predecessore e di due anni più giovane di Daniele De Rossi, è l’uomo nel quale credono per la «ricostruzione» auspicata dall’allenatore. La scaletta dell’opera è stata scritta: la prossima settimana, quando si concluderà il campionato francese, Florent Ghisolfi dovrebbe spostarsi a Roma per la firma su un contratto triennale e, più o meno contestualmente, per partecipare al cerimoniale del prolungamento di De Rossi, anche quello con scadenza 2027. Le parti hanno preferito aspettare che la stagione finisse, anche per rispetto del Nizza che fino a due sere fa era in lotta per i preliminari di Champions: la sconfitta con il Psg ha pregiudicato la rimonta al Brest quarto in classifica ma non impedirà alla squadra allenata dall’italiano Farioli di giocare l’Europa League.