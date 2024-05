Strootman rivede il suo infortunio in diretta tv: la reazione è commovente

Strootman, un incidente traumatico

Il calciatore, ospite della Domenica Sportiva, ha avuto modo di rivedere il suo primo infortunio avvenuto in una sfida tra Napoli e Roma: il centrocampista ha reagito in maniera istintiva, rivivendo il dramma sportivo di tanti anni fa: “Ahia” - ha pronunciato - impressionato a rivedere quelle immagini che gli riportavano alla mente l’episodio più brutto della sua carriera. “La mia carriera senza il primo infortunio? Non posso dirlo, non lo so come sarebbe andata - ammette davanti ai microfoni - ci sono tanti giocatori che subiscono infortuni del genere quando sono giovani. So che dopo questo infortunio non sono mai tornato a quel livello. Purtroppo all’inizio era una situazione difficile da accettare, ma personalmente ho dato sempre tutto per offrire il meglio di me stesso in campo”.