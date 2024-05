Roma, un Ago nel cuore: il mondo del calcio non smette di piangerlo

Ma cosa accidenti hai combinato, Agostino ? E ringrazia il cielo, tu che stai lì, se abbiamo promesso di non scrivere una parola volgare in vita nostra, in caso contrario altro che accidenti . Ma cosa hai combinato trent’anni fa , mirandoti al cuore e facendo centro, ovviamente, figurati se sbagliavi proprio quel tiro, quello che avresti dovuto sparare all’aria vuota, quello a cui avresti dovuto rinunciare , fermarti sulla rincorsa. Ma tu non hai mai rinunciato a mezza idea se ne eri convinto, vero? Tiralo tu questo rigore, Ago , anche se è il primo della finale di Coppa dei Campioni , mentre noi non riusciamo neppure a guardare. E leggilo tu questo libro, Ago , poi ce lo racconti, anche se poi ti scrutano strano nel mondo in cui hai scelto di vivere, non solo i giocatori come te ma pure allenatori, preparatori, professori senza titolo, presidenti. Come si chiamano i tizi che ti piacciono? Dostoevskij , Bellow ? e chi accidenti sono, perdonaci di nuovo per l’accidenti?

Di Bartolomei, la notte del Liverpool

Tanto è così che finiamo tutti, no? Soli. Dimenticati. In una casa che può essere alla periferia di una città, una periferia tipo Tor Marancia, dove sei nato, o a Castellabate, in provincia di Salerno, dove sei morto e hanno pure ambientato un film famoso copiando e sfregiando un gioiellino di cinema francese. Trent’anni fa, eppure sembra niente. Non è che sembri ieri, sembra proprio niente. Alla Roma sono arrivati altri capitani, qualcuno apparentemente eterno, qualcuno perché serviva un braccio a cui appoggiare la fascia. Ma per i vecchi tifosi, per quelli che la notte del Liverpool e dei rigori strazianti e del vino bevuto per dimenticare anziché per festeggiare, per quelli che hanno saltato esami all’università e colloqui di lavoro per non perdersi la finale di Coppa dei Campioni all’Olimpico, il Capitano sei sempre stato tu. Quello che i tifosi delle altre squadre per disperazione chiamavano Ninna Nanna e loro per esaltazione Dinamite. Fischiavano punizione dal limite: lo stadio taceva perché era come un gol, o almeno un rigore. Il tuo piede destro poteva essere ferro o piuma, senza preferenze. Quella sera fu ferro, e il portiere Grobbelaar pensò che fosse meglio cominciare a ballare invece di esporre la faccia a simili stangate. Gli andò bene, alla fine, perché non tutti erano Agostino Di Bartolomei e il piede di altri era pasta oppure cristallo.

Di Bartolomei, dare troppo e ricevere poco

Aspetta, come ti chiamavano ancora? Zio DiBa, in assonanza con un personaggio dei fumetti horror al quale la tua faccia bianca in qualche modo ti accostava. E in altri venti modi sfuggenti alla memoria. Vedi tu se quel giorno in cui hai deciso che avevi visto troppo e dato troppo e ricevuto poco in cambio e ti puntasti la pistola al cuore - quella pistola che avevi preso per difendere te e la tua famiglia in anni feroci in cui tanti uscivano e non tornavano e c’era chi la chiamava politica - non era stato annunciato da presagi e simboli. Dieci anni esatti dopo la partita con il Liverpool. Il penultimo giorno del maggio il primo del quale era caduto Ayrton Senna. Mica avevi paura di essere dimenticato, vero? E come avremmo mai potuto? D’accordo, finché eri tra noi lo avevamo fatto. Qualcuno lo aveva fatto, almeno. Non ti concedevano i prestiti che ti servivano per le tue iniziative sportive, ti rifiutavano mutui, non capivano che cosa ti stava succedendo dentro. Perdona loro, perdona a tutti noi perché non capivamo. Non abbiamo capito ancora, del resto. Che cosa vuoi che spieghi quel biglietto lasciato a tua moglie Marisa, che si chiude «ti adoro, e adoro i nostri splendidi ragazzi, ma non vedo l’uscita dal tunnel». Abbiamo dato perfino la colpa ai libri che leggevi di continuo, troppi per un calciatore. O al calcio, che aveva commesso il peccato di cambiare più velocemente di quanto tu riuscivi a correre. Erano belli i tempi in cui Liedholm negli spogliatoi diceva: oggi Ago gioca più avanti, tanto dietro c’è il russo. E Vierchowod si preparava a un’altra giornata di inseguimenti agli attaccanti avversari a trecento all’ora. Ma così la Roma vinse lo scudetto, nel 1983, e anche senza Vierchowod (però con Bruno Conti, Falcao, Cerezo) l’anno dopo passò per l’Europa come un musical itinerante, a passo lento, gorgheggiando e incantando.