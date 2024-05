Roma, spoiler sulla prima maglia della prossima stagione: ecco i dettagli

Roma, piovono conferme sulla maglia 2024/25: i dettagli

La nuova divisa giallorossa presenta un taglio non a tinte unite, impreziosito da sottili righe gialle verticali che richiamano la maglia della stagione 1996/97 iniziata con Carlos Bianchi in panchina e conclusa dal 'traghettatore' Nils Liedholm al 12° posto in Serie A. Spunta anche un retroscena: le maglie giallorosse sarebbero già acquistabili in alcuni punti vendita Adidas all’estero. Sulla presentazione della divisa vige il massimo riserbo: l'unica certezza è che ciò avverrà a giugno ma la data resta top secret.