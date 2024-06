Roma, consegnati a Rebibbia gli attestati del Twinning Project

ROMA - Si è concluso il 3 giugno il primo corso di allenatore per i detenuti della Casa Circondariale di Rebibbia previsto dal Twinning Project , il programma educativo e di riabilitazione supportato dall’ AS Roma . Alla consegna degli attestati alle detenute - alla quale farà seguito quella nella sezione maschile nei giorni successivi - hanno partecipato, si legge sul sito del club giallorosso, la Direttrice della Divisione Femminile della Casa Circondariale di Rebibbia, Nadia Fontana , la CEO dell’AS Roma, Lina Souloukou e il fondatore del Twinning Project, David Dein , insieme con il CEO, Hilton Freund e la CEO per l’Italia, Sasha Fugazzola . Con loro anche l’Executive Chairman della FIFA Foundation ed ex Presidente dell’Argentina e del Boca Juniors, Mauricio Macri , per assistere all'emozionante e innovativo progetto che la FIFA ha finanziato per il notevole impatto che ha a livello sociale.

Roma, cos'è il Twinning Project

Il Twinning Project - che nasce nel Regno Unito e che la Roma ha inaugurato per prima in Italia dopo il successo ottenuto in alcuni paesi come Inghilterra, Sudafrica, America e Australia - "prevede infatti il gemellaggio tra squadre di calcio professionistiche ed istituti di pena per offrire opportunità concrete per preparare meglio i detenuti al rilascio, a trovare un impiego e ridurre il tasso di recidiva, che rappresenta un costo enorme per il Paese e le comunità locali".

Roma, i dettagli sulla formazione

"Nei tre mesi di corso - prosegue il comunicato del club giallorosso - gli allenatori dell’AS Roma hanno tenuto un ciclo di lezioni settimanali all’interno del penitenziario per poter formare i detenuti e le detenute come futuri coach. Trentasei ore totali di corso teorico e pratico in cui gli allievi hanno affrontato vari temi tra cui: miglioramento della comunicazione e della riflessione, lavoro di squadra, pianificazione, leadership, risoluzione dei conflitti e miglioramento della salute fisica e mentale. La partecipazione del Club a questo progetto rientra nella policy “Equality and Inclusion” della strategia di sostenibilità dell’AS Roma".