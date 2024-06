Mourinho al Fenerbahce, il gesto a sorpresa di De Rossi

ISTANBUL (TURCHIA) - José Mourinho è il nuovo allenatore del Fenerbahce . Lo Special One si è presentato ai suoi nuovi tifosi in uno show allo stadio e nella classica conferenza stampa , venendo subito travolto da affetto e stima. Sta per iniziare una nuova avventura per il tecnico portoghese, ma il legame con la Roma è ancora forte.

Mourinho al Fenerbahce, il gesto di De Rossi

Non è sfuggito sui social il like di De Rossi all'annuncio ufficiale di Mourinho sulla panchina del club turco, in uno dei tantissimi post pubblicati per lo Special One. Lo stesso tecnico ha parlato della Roma e dei suoi giocatori, mostrando grande rispetto: "Non ho chiesto nessun giocatore della Roma, questo non è giusto. Quello che dobbiamo fare adesso è fare il nostro lavoro con calma".