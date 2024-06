Campagna abbonamenti As Roma 2024: tutte le info, prezzi e quando inizia

ROMA - Sta per arrivare uno degli appuntamenti più importanti per il lancio della nuova stagione giallorossa : domani, venerdì 7 giugno, partirà la campagna abbonamenti As Roma per la stagione 2024-2025. Oggi, giovedì 6 giugno, sono state fornite tutte le indicazioni ai tifosi per il rinnovo (lo scorso anno si chiuse a quota 40mila) e per le nuove tessere . Nei settori popolari i prezzi sono rimasti invariati . Il club giallorosso, che conta nelle sue casse 57 sold out consecutivi e un totale di 1.701.392 ingressi, si prepara alla nuova stagione.

Roma, un amore che 'Nun se po' spiegà": tutte le info

Dalle 12 del 7 giugno inizierà ufficialmente la campagna abbonamenti dell'AS Roma che si articolerà in due macro-fasi:

- fase 1: dalle 12 del 7 giugno alle 18 del 26 giugno (rinnovi/nuovi abbonamenti);

- fase 2: vendita libera (dalle 12 del 27 giugno).

Oltre all'abbonamento PLUS e CLASSIC, quest'anno farà il suo esordio la formula CLASSIC Extra, una soluzione con maggiori vantaggi rispetto all'offerta base. Sono previste riduzioni per gli Under 16 (nati dal 1° gennaio 2009), gli under 25 (nati dal 1° gennaio 2000) e gli over 65 (nati fino al 31 dicembre 1959). L’abbonamento in Curva Nord/Distinti Nord è composto da 18 partite (dovendo intendersi esclusa la partita Roma-Lazio). In occasione della gara casalinga contro la S.S. Lazio verrà garantita una fase di acquisto riservata con un prezzo a loro dedicato e con la facoltà di scegliere il posto.

Roma, abbonati distinti nord est: i dettagli

Tutti gli abbonati 2023/24 nel settore Distinti Nord Est, non potranno rinnovare il proprio posto per la stagione sportiva 2024/25 ma avranno comunque garantita la prelazione. A partire dal 7 giugno 2024 alle ore 12, collegandosi sul sito www.asroma.com e utilizzando le proprie credenziali (PNR e data di nascita), avranno la possibilità di scegliere un nuovo posto tra i migliori disponibili dei settori in vendita. Infine, si segnala un’offerta esclusiva di DAZN per gli abbonati AS Roma: sottoscrivendo l’abbonamento all’Olimpico, i tifosi potranno beneficiare di uno sconto sul piano annuale DAZN standard a 299€/anno invece di 359€/anno.

La collaborazione con Dazn per gli abbonati della Roma

I tifosi giallorossi, che non sono clienti Dazn, e che acquisteranno un abbonamento per seguire la Roma all’Olimpico per la stagione 2024-2025 attraverso i canali ufficiali del club da domani, venerdì 7 giugno alle 12 fino a giovedì 20 giugno, potranno sottoscrivere fino al 21 giugno un abbonamento al piano annuale Dazn Standard, con pagamento in un’unica soluzione, al prezzo speciale di 299,00 € - pari a 25,00 € al mese - anziché al prezzo di listino in vigore di 359,00 € con un risparmio complessivo di 60€. I tifosi che hanno acquistato un abbonamento allo stadio per il campionato 2024-2025 della Roma e che, invece, hanno un abbonamento Standard attivo, potranno contattare il servizio clienti Dazn per scoprire le promozioni attivabili sul loro account. Un’offerta speciale che permetterà ai tifosi che sono già con testa e cuore proiettati alla prossima stagione, di seguire la Roma in campionato sia in casa sia in trasferta, ma anche di vivere tanto altro sport su Dazn.