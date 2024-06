Azmoun show contro Hong Kong, il gol scatena i tifosi: e l'Iran ringrazia

Sardar Azmoun protagonista nelle qualificazioni al Mondiale 2026 ( Messico , Stati Uniti e Canada ). L'attaccante della Roma ha realizzato il gol grazie al quale l' Iran ha chiuso i conti in trasferta contro Hong Kong nella gara valida per la quinta giornata della seconda fase (zona Asia). Il sigillo sul 4-2 finale.

Tripletta del neo-interista Taremi

Avanti con il neo-interista Mehdi Taremi al 12', su calcio di rigore, due minuti più tardi l'Iran è stato riacciuffato momentaneamente da un gol di Ma Hei Wai. L'Iran ha poi preso il largo con un altro penalty trasformato da Taremi, al 34'. L'ex Porto ha poi firmato la sua tripletta in avvio di ripresa, al 56'. Quando Anthony Francis Pinto ha accorciato le distanze, al 59', ci ha pensato Azmoun a stroncare le residue velleità di rimonta dei padroni di casa.

Azmoun, come ha segnato contro Hong Kong

Il centravanti giallorosso ha messo a segno un gran gol al 65': scattato sul filo del fuorigioco ha approfittato di un lancio ben eseguito; ha protetto il pallone dall'intervento del difensore e del portiere avversario e con un paio di sterzate si è procurato lo spazio per calciare: palla in rete. I suoi compagni di squadra lo hanno travolto con un caloroso abbraccio. Tifosi scatenati allo stadio e sui social nel celebrarlo. Quarta vittoria in cinque partite per l'Iran di Azmoun.