Roma, campagna abbonamenti: già superata quota 10 mila

Roma, vola la campagna abbonamenti

I numeri della scorsa stagione rimangono impressionanti: 57 sold out consecutivi e un totale di 1.701.392 ingressi. La vendita per gli abbonamenti della stagione 2024/2025 è iniziata alle 12 del 7 giugno. Fino alle 18 del 26 giugno avranno la prelazione gli abbonati, mentre dalle 12 del 27 giugno in poi partirà la vendita libera. Per i tifosi giallorossi c'è anche un'offerta speciale con Dazn: chi acquisterà un abbonamento per seguire la Roma all’Olimpico per la stagione 2024-2025 attraverso i canali ufficiali del club fino a giovedì 20 giugno, potranno sottoscrivere fino al 21 giugno un abbonamento al piano annuale Dazn Standard, con pagamento in un’unica soluzione, al prezzo speciale di 299,00 € - pari a 25,00 € al mese - anziché al prezzo di listino in vigore di 359,00 € con un risparmio complessivo di 60€.