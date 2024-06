Roma, vertice decisivo dei Friedkin: cosa succederà adesso

Tre giorni a Trigoria per organizzare e pianificare le strategie della nuova Roma. Dan Friedkin ha voluto partecipare dal vivo alle numerose riunioni che si sono svolte al Bernardini per programmare le prossime mosse che daranno ufficialmente il via alle danze, al nuovo progetto. Così nei giorni scorsi il presidente è sbarcato nella capitale e ha vissuto tre giorni non stop all’interno del centro sportivo, sempre insieme alla Ceo Souloukou, al diesse Ghisolfi e a De Rossi: un G4 che è servito prima di tutto per fare un’analisi della stagione che si è da poco conclusa, con ciò che non ha funzionato, sentendo naturalmente il parere dell’allenatore, e ciò che è migliorabile. Punti deboli e punti di forza, vere e proprie riunioni - come quelle andate in scena ieri anche in videocall - per preparare le nuove strategie che dovranno essere vincenti. Senza se e senza ma.