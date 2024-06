Federico Guidi non sarà l’allenatore della Roma Primavera la prossima stagione. L’allenatore, in scadenza di contratto, proseguirà la carriera al Milan Primavera, dove ritroverà Vincenzo Vergine, l’uomo che l’aveva portato a Trigoria due anni fa. La Roma non ha comunicato chi sarà il successore di Federico Guidi. Tra le ipotesi c’è la pista interna che conduce a Gianluca Falsini, attutale allenatore dell’Under 17, che stasera si giocherà lo scudetto contro l’Empoli.