Roma U17, trionfo in finale! Battuto l'Empoli 3-1, secondo successo di fila

La Roma continua a dominare nella categoria Under 17, con il trionfo dei 2007 di Gianluca Falsini battendo per 3-1 l'Empoli. Per il club giallorosso è il nono titolo assoluto in categoria, il secondo di fila e in totla e il terzo negli ultimi quattro anni. Staccata l'Inter in testa alla classifica dei trionfi, con i nerazzurri fermi ad otto titoli.