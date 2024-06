Roma, raduno a Trigoria: data, lista giocatori e volo prenotato da Dybala

ROMA - Vacanze agli sgoccioli per la Roma . Manca sempre meno al primo giorno di scuola dell’era Daniele De Rossi : la data da segnare in rosso sul calendario è l’8 luglio . Insomma, Trigoria si prepara a riabbracciare i primi giocatori convocati per la ripresa degli allenamenti, che passeranno dalle visite mediche di rito al pari dello staff tecnico. L’allenatore si trova in ferie in Sicilia e tornerà all’inizio della settimana prossima alla base: un mini break quasi terminato, utile per poi ributtarsi anima e corpo nel progetto che è stato certificato ieri con l’ufficialità del contratto triennale.

Roma, Dybala ha il volo prenotato

Neanche a dirlo: il più atteso ai cancelli di Trigoria è Paulo Dybala. L’argentino ha un volo prenotato per il 6 luglio. Quando metterà piede nel quartier generale incontrerà per la prima volta il direttore sportivo Ghisolfi, che non ha ancora conosciuto, neanche telefonicamente. Il rinnovo verrà affrontato con i tempi e le parole giuste nelle settimane successive: c’è apertura totale da una parte e dall’altra, al netto della clausola rescissoria che esiste (12 milioni di euro entro fine luglio), ma che non preoccupa l’ambiente Roma. L’attaccante, dopo le vacanze trascorse a Miami, ha fatto tappa in Argentina, dove si sta facendo seguire dal suo personal trainer. La delusione per la mancata convocazione in Coppa America è un ricordo sbiadito. Roma sarà il suo nuovo trampolino di lancio

La rosa della Roma al raduno

Il raduno della squadra giallorossa andrà in scena a ranghi ridotti. In primis perché non ci saranno i nazionali, quindi Pellegrini, Cristante, Mancini, El Shaarawy, Paredes e Celik. In dubbio c’è anche la presenza di Llorente, il cui riscatto dal Leeds risulta in forse. Fuori dal progetto ci sono anche Kristensen, Azmoun, Lukaku, Rui Patricio e Spinazzola, con gli ultimi due che hanno il contratto in scadenza tra una manciata di giorni. In attesa di rinforzi, fotografando lo stato attuale delle cose, che non prende in considerazione altre possibili cessioni dopo quella di Belotti, DDR avrà di fronte dieci big: Svilar, Karsdorp, Smalling, N’Dicka, Angeliño, Bove, Aouar, Baldanzi, Dybala e Abraham. A loro si aggiungeranno dei baby della passata stagione della Primavera (in primis Joao Costa e Pisilli), ma anche alcuni ragazzi dell’Under 18 e dell’Under 17, i primi finalisti e i secondi vincitori delllo scudetto di categoria mettendo in mostra i nazionali Cama, Nardin, Di Nunzio e Coletta.