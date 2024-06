Roma, a Trigoria si cambia: addio al ministero

A Roma, la capitale di una Repubblica democratica fondata sulla burocrazia, ci sono quindici ministeri. Il sedicesimo aveva come sede Trigoria, con tanto di costosissimo distaccamento nell’elegante quartiere dell’Eur. L’apparato giallorosso è somigliato per tanto tempo a un mostro a tre teste e i Friedkin se ne sono accorti da subito: quando a gennaio del 2020 avviarono la due diligence sui conti del club prima di rilevarlo da Pallotta, rimasero inorriditi dalla sperequazione di risorse. Con la pandemia la situazione si è ulteriormente aggravata, anche a causa di scelte dirigenziali discutibili, finché non è avvenuta una decisa sterzata. Da un anno a questa parte, la Roma sta seguendo un’altra rotta.

Roma, ottimizzare le spese: ecco il piano

Che poi è quello che qualsiasi Ceo dovrebbe saper fare: far scorrere gli investimenti nel verso giusto, ridurre gli sprechi, evitare insomma di buttare i soldi. Quanto avvenuto nella Roma, forse in modo un po’ traumatico tramite licenziamenti e allontanamenti decisi in modo unilaterale, sta avendo effetti balsamici per il bilancio. Al punto che la società in questa finestra di mercato non è stata più costretta a rincorrere la fatidica data del 30 giugno per chiudere delle plusvalenze. Ne citiamo alcune recenti: Kluivert al Bournemouth per 10,8 (plusvalenza di 8,7), Volpato al Sassuolo per 7,5 (plusvalenza di 7,4), Tahirovic all’e i costi sono diminuiti da 402,4 a 348,8 milioni. La fotografia del 2024 sarà ancora più nitida. La manager greca Lina Souloukou sta tentando di allontanare la nave giallorossa da una pericolosa deriva. L’hanno chiamata «tagliatrice di teste», ma sarebbe più corretto parlare di «ottimizzatrice di risorse».: far scorrere gli investimenti nel verso giusto, ridurre gli sprechi, evitare insomma di buttare i soldi. Quanto avvenuto nella Roma, forse in modo un po’ traumatico tramite licenziamenti e allontanamenti decisi in modo unilaterale, sta avendo effetti balsamici per il bilancio. Al punto che la società in questa finestra di mercato non è stata più costretta a rincorrere la fatidica data del 30 giugno per chiudere delle plusvalenze. Ne citiamo alcune recenti: Kluivert al Bournemouth per 10,8 (plusvalenza di 8,7), Volpato al Sassuolo per 7,5 (plusvalenza di 7,4), Tahirovic all’ Ajax per 7,5 milioni (plusvalenza di 7), Afena-Gyan alla Cremonese per 6 (4,9). Nel bilancio al 30 giugno, chiuso con un rosso pari a 102,8 milioni, è cresciuto il fatturato (277,1 milioni)

Roma, i tagli e i conti da far tornare