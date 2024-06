Faraoni sul ring con la maglia di Totti: Nainggolan spettatore speciale

Faraoni sale sul ring con la maglia di Totti e si conferma campione

In un Palazzetto dello Sport tutto esaurito per l'occasione, Mattia Faraoni era chiamato a difendere il titolo di Campione del Mondo ISKA (International Sport Kickboxing Association) contro il romeno Danut Hurduc. Al termine di un incontro epico, Faraoni ha vinto per decisione unanime, nonostante un infortunio che stava per compromettere il match proprio nelle battute iniziali. Nella bolgia del PalaSport di Roma, non è passato inosservato l'ingresso del kickboxer di casa, salito sul ring con la maglia di Francesco Totti, orgoglioso di una fede giallorossa mai nascosta sui social e nelle interviste. Emozionato anche Radja Nainggolan, tra gli ospiti d'eccezione in una serata da sogno.