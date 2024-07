Nuova tuta Roma, tifosi furibondi e bufera social: "Sembra della Lazio"

ROMA - Tifosi della Roma in rivolta : l’oggetto in questione è la nuova tuta d’allenamento presentata in data odierna (1° luglio) dal club giallorosso e dallo sponsor tecnico, l' Adidas . Oltre allo storico colore rosso e alcuni inserti in oro , tra i quali spicca il celebre lupetto di Gratton , si nota una imponente fascia celeste sotto una banda bianca . Un dettaglio particolare, considerato che il colore utilizzato somiglia molto ai colori sociali della Lazio .

Roma, tifosi in rivolta per la tuta: "Sembra quella della Lazio"

La tuta dell'Adidas non va giù ai tifosi della Roma: "Non ci siamo, quelli sono i colori della Lazio”. Tuonano i fan giallorossi che stanno riempiendo i social di lamentele tanto che, nel giro di poche ore, i messaggi si sono moltiplicati. "Un pugno nell’occhio, il peggior risveglio", scrive un tifoso romanista. "Fate dietrofont immediatamente e modificate quel kit. Non vogliamo i colori della Lazio”, commenta un altro utente su X. Anche i profili social dell’Adidas sono stati letteralmente presi d'assalto dai tifosi giallorossi che hanno esternato lamentele e malcontento diffuso per il prodotto finale, al momento in vendita solo online. Intanto emergono e anticipazioni su quella che sarà la terza maglia: ritorna il colore blu e la scritta 'Asr' sulla parte sinistra del petto

Roma, tifosi infuriati per la tuta: quel precedente a Milano...

Episodio più o meno analogo accadde esattamente un anno fa quando il Milan fu costretto a togliere dal mercato una giacca a dir poco inusuale che richiamava due colori: il nero e l'azzurro dei rivali cittadini dell'Inter. Il club rossonero, in collaborazione con lo sponsor tecnico Puma, aveva deciso di apportare delle sostanziali modifiche al kit in vendita con l'intento di placare l'ira dei tifosi. Un precedente a dir poco indicativo tanto che all'Adidas, nel frattempo, iniziano a prendere appunti sul come uscire da una situazione particolarmente calda...