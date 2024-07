Matrimoni di Dybala e Chiesa: dove saranno e gli invitati

Il matrimonio di Paulo e Oriana

Addio al nubilato anche per Oriana Sabatini in Argentina, “rapita” da amiche e sorella lo scorso fine settimana. Musica, balli e cupcake con la faccia di Dybala, la cantante argentina ha documentato tutto sui suoi social. Il matrimonio, organizzato da Claudia Villafane, ex moglie di Maradona, è considerato l’evento dell’anno in Argentina: attesi 250 invitati per la cerimonia delle 16 nell’immensa tenuta di Dok Haras. Visto che in Sud America è inverno è stato anticipato il momento del sì che sarà accompagnato, tra le altre cose, dai vini dell’azienda di Paredes. Curiosità per la presenza di Scaloni, invitato nonostante l’esclusione di Dybala dalla Coppa America.