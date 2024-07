Roma, stagione al via: che entusiasmo per Baldanzi, Svilar accompagnato dalla fidanzata

È cominciata ufficialmente la nuova stagione della Roma. questo pomeriggio i giocatori sono tornati a distanza di oltre 40 giorni nel centro sportivo Fulvio Bernardini, convocati da Daniele De Rossi per il raduno e la preparazione stagionale. Ad aspettare i calciatori una settantina di tifosi che hanno incitato i loro beniamini al passaggio delle macchine nel piazzale Dino Viola. Particolare entusiasmo per il giovane Baldanzi, acclamato naturalmente Paolo Dybala e Mile Svilar, accompagnato a Trigoria dalla fidanzata e dal loro cagnolino. Tanti giovani sono stati chiamati da De Rossi per il raduno vista anche l’assenza dei nazionali che rientreranno tra qualche settimana. Assente Karsdorp che varcherà i cancelli di Trigoria domani, a disposizione invece Abraham così come Bove. Nel tardo pomeriggio un primo leggero allenamento, da domani invece si comincerà a fare sul serio.