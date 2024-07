Roma, il Villarreal insiste: "Sorloth ha un prezzo, siamo tranquilli". Ma a Trigoria c'è fiducia

Oggi in conferenza stampa, presentando due nuovi acquisti, il ds del Villarreal, Miguel Ángel Tena, ha voluto parlare anche di Alexander Sorloth . L'attaccante piace a tanti club, Roma su tutti, ma gli spagnoli hanno voluto mettere i puntini sulle chiarendo che il giocatore ha un prezzo, una clausola (da 38 milioni) e quindi si sentono tranquilli: : "È normale che ci sia interesse per qualsiasi giocatore del Villarreal , abbiamo l'interesse di molti club perché abbiamo una grande squadra e ancora di più nel caso di Sorloth che ha fatto una grande stagione . Ha dimostrato un livello molto alto, è stato uno dei migliori attaccanti della categoria, per noi il migliore, ma siamo molto sereni". Tena ha anche detto che questa tranquillità è dovuta al fatto che l'attaccante norvegese una volta ha scommesso su di loro ed è felice al Villarreal , che è la cosa più importante. Ma come stanno davvero le cose?

La Roma su Sorloth, la situazione

La realtà è che la Roma, da tempo, si è mossa sul giocatore che per caretteristiche, età e voglia piace molto a De Rossi. A lui, che ha girato mezza Europa, non dispiacerebbe un'avventura in Serie A e, tramite i suoi agenti, ha dato il benestare alla trattativa. Dal suo punto di vista non ci sono problemi e questo il Villarreal lo sa. Chiaramente il costo è proibitivo: 38 milioni la clausola, per pagare un po' meno e andare a trattare con gli spagnoli ne servono almeno 30 di base. Soldi che, al momento, a Trigoria non vogliono stanziare. C'è fiducia, però, che il prezzo possa scendere. E ad essere determinante potrebbe, e dovrebbe essere, la volontà del giocatore.