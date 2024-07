Roma, il programma completo delle amichevoli: date, orari e biglietti

La Roma si sta preparando ad affrontare una serie di partite amichevoli che serviranno come riscaldamento prima dell'inizio della stagione ufficiale. Il 3 agosto, i giallorossi affronteranno l'Olympiakos allo Stadio “Manlio Scopigno” di Rieti, con il fischio d'inizio previsto per le 17:00. I biglietti per questo match sono già in vendita e ogni tifoso può acquistare fino a un massimo di quattro biglietti.