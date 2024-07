Roma, De Rossi show in allenamento: "Non vi prendono più", "bravo Enzo"

ROMA - Un giorno di riposo e poi di nuovo a sudare. È stato un lunedì da leoni a Trigoria : la Roma è tornata ad allenarsi con la solita intensità, con Daniele De Rossi in versione martello e motivatore . Già, la settimana è iniziata con il botto, tra esercitazioni e partitelle a campo ridotto. La palla, come al solito, ha avuto la sua centralità nelle sedute a ritmo alto nonostante il caldo soffocante di Roma. C’è da preparare la stagione del ritorno in Champions e il meteo non può essere un alibi.

De Rossi spinge la Roma a Trigoria

DDR si è concentrato sulla manovra, dando consigli e indicazioni dall’alto della sua esperienza. «Movimenti giusti, tempi giusti e non vi prendono più», ha detto l’allenatore mettendo il focus sui movimenti senza palla, fondamentali per arrivare in porta in maniera fluida, naturale. Ma non sono mancate parole per i singoli. «Non mollare subito l’uomo», l’esortazione indirizzata a N’Dicka mentre mancava in maniera un po’ troppo tenera. La stessa cosa ha fatto con Abraham, attivissimo sotto porta: «Puntalo, puntalo, devi fare gol». Sono arrivati anche apprezzamenti, per esempio per Le Fée e Golic dopo un esercizio eseguito alla perfezione: «Bravo Enzo, bravo Lovro». Così, per nome. Perché si sta in famiglia e si va in una sola direzione. Tutti insieme. Grandi e piccoli. Titolari e riserve.

Dal Latina all'Everton, le amichevoli della Roma

Presto si alzerà il sipario sulla Roma. E scatterà il ciclo di amichevoli. La prima, una sorta di allenamento congiunto, è in programma domani a Trigoria contro il Latina (ore 18). Dall’altra parte ci sono degli ex, come il figlio d’arte Lorenzo Di Livio e Alessio Riccardi, considerato per un periodo l’erede di Totti. Il 22 luglio Abraham e soci giocheranno una gara in trasferta contro gli slovacchi del Kosice (ore 19.30) che inaugurano il nuovo stadio. I giallorossi affronteranno il 3 agosto l’Olympiakos al Manlio Scopigno di Rieti, con fischio d’inizio alle ore 17. I biglietti sono già acquistabili a tre fasce di prezzo: Curva a 9 euro, Tribuna Est a 19 euro (10 per Under 14) e Tribuna Ovest a 29 euro (14 per Under 14). Dopo l’amichevole di Rieti, la squadra volerà in Inghilterra per iniziare il ritiro al St. George Park. All’interno del centro sportivo, il 6 agosto, andrà in scena il test contro il Coventry City a porte chiuse (ore 18). In agenda, il 10 agosto alle ore 18, c’è Everton-Roma al Goodison Park: un match di alto livello piazzato sul calendario a distanza di otto giorni dall’esordio in campionato contro il Cagliari.