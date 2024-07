Roma-Latina diretta, segui l'amichevole LIVE

TRIGORIA - Ecco la prima uscita della nuova stagione per la Roma. I ragazzi di De Rossi, a Trigoria, sfidano il Latina. Quella contro i pontini è una “classica” d’estate. Anche lo scorso anno incontro amichevole finito 6-0 per i giallorossi. Occasione importante per mettere minuti nelle gambe e vedere i nuovi giocatori all’opera. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

18:53

45’+3' - Finisce il primo tempo tra Roma e Latina

I pontini avanti con Capanni, poi la Roma si è accesa con i gol di Dybala (rigore), Solbakken (rigore), Pisilli e Le Fée.

18:48

43’ - Gol di Le Fée per il 4-1 Roma

Errore in uscita del Latina, con Le Fée che dal limite, d’esterno fa 4-1. Bel tiro del nuovo acquisto della Roma.

18:45

40’ - Ecco il 3-1 della Roma con Pisilli

Bella giocata del baby della Roma che dribbla mezza difesa e con un diagonale sigla il 3-1. Poco dopo altro palo della Roma. E siamo a quattro.

18:40

36’ - Altro palo!

Baldanzi ci prova in area dopo una palla persa dal Latina e ancora legno, il terzo del match per i giallorossi.

18:38

33’ - Palo della Roma

Angolo di Angelino da sinistra e stacco di Smalling: palo. Poi libera la difesa del Latina. Buon momento della Roma che ora ha alzato il ritmo.

18:35

30’ - La Roma va sul 2-1

Altro rigore, questa volta è Solbakken a calciare. Zacchi non ci arriva, giallorossi in vantaggio 2-1 nel giro di poco. Poco dopo palo di Dybala.

18:33

28’ - Gol della Roma con Dybala su rigore

Giocata di Dybala e intervento di un difensore del Latina. Rigore trasformato dall’argentino in maniera perfetta. 1-1 a Trigoria.

18:29

22' - Cooling break

Si ferma il match, pausa per bere. Fa tanto caldo a Trigoria, i giocatori rifiatano un po'.

18:26

21’ - Gol del Latina

Bell’azione sviluppata sulla sinistra con Ercolano, un paio di rimpalli e poi palla dentro per Capanni: mancino sotto alla traversa, 1-0 per i pontini.

18:22

17’ - Grande azione di Angelino

Dribbling sulla fascia, poi si accentra e mette in mezzo. La palla non arriva a nessuno, ma che bell’azione del terzino.

18:11

7’ - Gol annullato alla Roma

Baldanzi mette dentro per il gol di Joao Costa, ma è tutto fermo: fuorigioco.

18:09

4’ - Occasione Roma

Palla dalla sinistra per il tiro rasoterra di Dybala: palla centrale che il portiere Zacchi blocca in due tempi.

18:05

1' - Si parte, inizia Roma-Latina

Inizia il match amichevole a Trigoria. Primo pallone per il Latina.

17:51

Roma, occhi su Le Fée

Occhi puntati soprattutto su Le Fée, il grande colpo centrato da Ghisolfi per dare imprevedibilità alla manovra che ha in mente DDR. Per lui si consumerà l’esordio in una partita non ufficiale.

17:35

Latina, c’è anche Lorenzo Di Livio

Il figlio di Angelo di Livio ha vestito la maglia della Primavera della Roma. Oggi è il capitano del Latina. Presente anche Alessio Riccardi, pure lui ex giallorosso.

17:20

Abraham, niente amichevole

L’attaccante si è fermato durante l’allenamento per un problema muscolare. Nelle prossime ore farà gli esami. Qui i dettagli.

17:11

Roma, la formazione del primo tempo

ROMA (4-2-3-1) - Boer; Sangaré, Smalling, Ndicka, Angelino; Pisilli, Le Fée; Baldanzi, Joao Costa, Solbakken; Dybala. All. De Rossi.

17:10

Roma, ecco il primo test stagionale

La Roma pronta a giocare la prima amichevole della stagione. Sfida contro il Latina dentro le mura del centro Bernardini di Trigoria. Fischio d'inizio alle ore 18.

Trigoria - Centro Fulvio Bernardini