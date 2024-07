Roma, Paredes dice no all'Arabia: "Sono felice a Trigoria". E brinda con un vino speciale

Leandro Paredes dice no all'Arabia. Ieri il centrocampista della Roma , campione del Mondo e due volte campione della Coppa America, ha presentato il suo nuovo vino - che sarà servito domani alle nozze di Dybala - e rispondendo alle domande dei cronisti ha confermato di voler restare a Trigoria. No ritorno in Argentina, no Arabia. Per quanto sia vero che nel mercato tutto cambia da un momento all'altro, le parole di Paredes non sembrano lasciare spazio a dubbi: "Ho un contratto e sono molto molto felice a Roma". Poi, in futuro, si vedrà.

Paredes e il vino speciale

Leo ha presentato un vino Malbec premium che porta il nome "La mia vittoria": "Ho scelto questo nome per via del nome di mia figlia e per quello che ho dovuto realizzare a livello sportivo nei club e con la Nazionale Argentina. Ho scelto questa cantina perché rappresenta quello che per me è il tema della famiglia, e l'opzione migliore No, non penso di dedicarmi a questo quando smetterò. Lo uso come hobby, sono venuto qui per conoscere il processo del vino, il progetto è di famiglia, mia sorella vive qui ed è qualcosa che le piace. Speriamo di poter continuare così". Il vino sarà servito, tra gli altri, domani al matrimonio di Dybala e Oriana Sabatini.